بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شاليهك فى سكاى سيتى

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك فى اول مدينة تعانق السحاب فى السخنة و استمتع باجمل فيو البحر مع الجبل شاليهك 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 150 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد و استمتع ب panoramic lake view يعني المياه هتكون حواليك في كل مكان يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل قرى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سكاى سيتى السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080504
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