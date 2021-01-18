بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شاليهك فى سكاى سيتى

امتلك شاليهك فى اول مدينة تعانق السحاب فى السخنة و استمتع باجمل فيو البحر مع الجبل شاليهك 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 150 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد و استمتع ب panoramic lake view يعني المياه هتكون حواليك في كل مكان يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل قرى السخنة