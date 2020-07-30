بالتقسيط ع 96 شهرامتلك محلك فى بيراميدز مول

(للبيع)
|قسط وانت مرتاح فى بيراميدز مول وامتلك محلك 50 م تشطيب رخام +محارة قريب من مجلس الوزراء ومجلس الشعب والبنك المركزى واستفيد باجمد العروض والخصومات بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 96 شهر بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وقسط براحتك فى بيراميدز مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064100
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