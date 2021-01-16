بالتقسيط ع 9 سنين امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

قسط وانت مرتاح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بموقع مميز جدا فى R7 شقتك 201 م ( 4 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام + مطبخ + تراس ) قريب من الحى الدبلوماسى و بفيو ع حمامات السباحة ب 216 الف مقدم وقسط الباقى ع 9 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى اميز مواقع العاصمة الادارية