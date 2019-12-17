بالتقسيط علي 8 سنوات امتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|هتقسط علي 8 سنوات وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع اي فوايد لما تمتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وتعيش في ارقي كمبوند في العاصمة واستمتع بخدماتك من حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045404
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