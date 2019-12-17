بالتقسيط علي 8 سنوات امتلك شقتك في العاصمة

هتقسط علي 8 سنوات وهتدفع مقدم بسيط ومش هتدفع اي فوايد لما تمتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وتعيش في ارقي كمبوند في العاصمة واستمتع بخدماتك من حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شقتك