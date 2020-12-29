(للتقسيط)
|بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات وتختار القسط اللى يناسبك مع شركة العاصمة لديكورات هنعملك تسهيلات اللى تناسبك وتختار ديكور شقتك او فليتك وبتاخد مقايسة بتكلفة التشطيب من قبل التعاقد مع الشركة والشركة تعطى ضمان 10 سنوات على التشطيبات والديكورات والاتصال والوتس 01019848807
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة العاصمة
|التليفون:
|01067596961
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078056
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
اتصل
1 جنيه
2 جنيه
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(للتقسيط)- في القاهرة مصر
2 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه