بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات وتختار القسط اللى يناسبك مع شركة العاصمة لديكورات هنعملك تسهيلات اللى تناسبك وتختار ديكور شقتك او فليتك وبتاخد مقايسة بتكلفة التشطيب من قبل التعاقد مع الشركة والشركة تعطى ضمان 10 سنوات على التشطيبات والديكورات والاتصال والوتس 01019848807
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة العاصمة
التليفون: 01067596961

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع عباس العقاد- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078056
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات عملت ليك تسيهلات كتير فى انظمة التقسيط ومدة التقسيط من 6 شهور حتى .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اس ايجيبت بتقدمللك ⭐️خدمه المعاينه المجانيه لوحدتك ⭐️بتساعدك في تحديد اح.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات باقات للتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات باقات للتقسيط

(فرص)

- في القاهرة مصر

بنسلمك الشغل مرحله مرحله تحت اشراف مهندس مختص علشان نضمنلك جوده الخامات المستخدمة و كفاءة الشغل و بن.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز تشطيب وحدتك واستلمها علي المفتاح واحصل علي خصم يصل الي 20 % ضمان علي الاعمال شامل 5سنوات تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

23/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقت مريح 🥰 مزاج مريح 🥰 احب التواجد في المنزل 😊😊 انت تستحق هذا واكثر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

22/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات بالتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات والتشطيبات بالتقسيط وكاش ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات نظام التشطيب كل مايخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/12/2020
صورة الاعلان: شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات - في القاهرة مصر

شركة العاصمة جروب للديكورات والتشطيبات وامكانية التقسيط من سنة حتي 5 سنوات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بالتقسيط تقدر تشطب مكانك سؤاء ان كان شقة او فيلا او اى مكان تجارى ونظام التقسيط من سنة حتى 5 سنوات و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لان رضاء عملاؤنا هو رأس مالنا💥 قررنا عمل #خصم يصل الي 20% علي جميع الباقات لدينا فريق عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: تشطيبات وديكورات بالتقسيط - في القاهرة مصر

تشطيبات وديكورات بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة للتشطيبات والديكورات هتوفرلك الوقت والمجهود وتعب الصنايعية وهتشطبلك مكانك زى ما حضرتك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز تشطيب وحدتك واستلمها علي المفتاح واحصل علي خصم يصل الي 20 % ضمان علي الاعمال شامل 5سنوات تصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لان رضاء عملاؤنا هو رأس مالنا💥 قررنا عمل #خصم يصل الى 50% على التصميم #خصم يصل الي 20% علي ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager