بالتقسيط تقدر تشطب شقتك ومدة التقسيط من سنة حتى 5 سنوات وتختار القسط اللى يناسبك مع شركة العاصمة لديكورات هنعملك تسهيلات اللى تناسبك وتختار ديكور شقتك او فليتك وبتاخد مقايسة بتكلفة التشطيب من قبل التعاقد مع الشركة والشركة تعطى ضمان 10 سنوات على التشطيبات والديكورات والاتصال والوتس 01019848807