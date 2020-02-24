بالتقسيط المريح وتشطيب كامل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح وتشطيب كامل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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قسط براحتك وامتلك شقتك وسط خدماتك المتكاملة فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات ومولات تجارية وكافيهات وع بعد دقائق من فندق الماسة ومطار العاصمة شقتك 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +تراس ) بالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بالتقسيط المريح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054029
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