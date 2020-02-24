بالتقسيط المريح وتشطيب كامل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|قسط براحتك وامتلك شقتك وسط خدماتك المتكاملة فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات ومولات تجارية وكافيهات وع بعد دقائق من فندق الماسة ومطار العاصمة شقتك 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف منهم غرفة ماستر +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +تراس ) بالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بالتقسيط المريح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054029
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