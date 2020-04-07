بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وفرح اولادك وقضي احلي ويك اند وريح من الشغل وكمان هتقدر تستثمر فيه طول السنة ومساحة شاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية يلا مستني ايه اتصل علي 01279848994 عشان تعرف اكتر عن شاليهك في السخنة