بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

(للبيع)
|دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وفرح اولادك وقضي احلي ويك اند وريح من الشغل وكمان هتقدر تستثمر فيه طول السنة ومساحة شاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية يلا مستني ايه اتصل علي 01279848994 عشان تعرف اكتر عن شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|121,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057480
161,000 جنيه
165,000 جنيه
156,000 جنيه
308,000 جنيه
132,000 جنيه
151,000 جنيه
177,000 جنيه
184,000 جنيه
178,000 جنيه
205,000 جنيه
108,000 جنيه
135,000 جنيه
184,000 جنيه
72,000 جنيه
156,000 جنيه