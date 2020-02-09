بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر مباشرة بأقل الاسعار ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتص حالا علي 01279848994 وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052115
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