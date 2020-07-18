بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

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صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك فى راس سر قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات ومطاعم 125 م بحديقة (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كامنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063195
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علي بحر راس سدر امتلك احلي شاليه وصيف براحتك

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14/7/2020
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(للبيع)

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11/7/2020
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9/7/2020
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صورة الاعلان: تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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8/7/2020
صورة الاعلان: قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك - في جنوب سيناء مصر

كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك في راس سدر شاليه بخصوصية كاملة واستمتع بالمصيف طول السنة مع اولادك والشاليه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتكون مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز صيف احلى تعالى عندنا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة واكوا بارك وكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي بحر لاسيرينا باي راس سدر وممكن تقضي الويك اند في اي مكان وهتستمتع بكل الخدمات حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) واستمتع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

27/6/2020
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