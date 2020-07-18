بالتقسيط المريح امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك فى راس سر قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات ومطاعم 125 م بحديقة (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كامنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063195
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