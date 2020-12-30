(فرصة عمل)
|بالتجمع الخامس ( امن علي بنك ) 8 ساعات – براتب 2000ج – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental for Tourism and Supplies
|التليفون:
|واتس 01225292093
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078025
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 جنيه
2,900 جنيه
20,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
اتصل
اتصل
2,000 جنيه
3,300 جنيه
2,500 جنيه