بالأستاد منزل 135م 6 أدوار مشطب سوبر لوكس جديد مطلوب 4مليون ق تفاوض 0100781

(للبيع)
|بالأستاد منزل 135م 6 أدوار مشطب سوبر لوكس جديد مطلوب 4مليون ق تفاوض 01007818144 فون واتس عصام عبد العزيز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عصام عبد العزيز
|التليفون:
|01007818144
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|العنوان:
|- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052213
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