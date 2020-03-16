باكبر نسبة خصم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|باكبر نسبة خصم هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150م (3غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) باجمل view ع كريستال لاجون وقريب من مولات التجارية وبيوتى سنتر ومستشفيات ومدارس وع بعد 10 دقائق من فندق الماسة و عالم ديزنى بخصم يصل الى 12 % وتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باكبر نسبة خصم فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056152
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