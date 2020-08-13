باقوي عروض في مصر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: باقوي عروض في مصر - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed
التليفون: 01006636646

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقه الثامنه عمارات- مدينه الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065067
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي - في القاهرة مصر

زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وقد تم تصميم قرية زهره الساحل الشمالي في أحدث التصميمات الهندسية والمساحات المتعددة وتم تصميم الوحدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي - في القاهرة مصر

اسعار زهرة الساحل الشمالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 يورو

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 130متر عبارة عن (3غرف+ حمام+ ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: 👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 150 م واجهه وناصي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

12/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

12/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت - في القاهرة مصر

خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمب حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من كل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: خليك مطمن ع عيلتك وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

خليك مطمن ع عيلتك وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انت مطمن ع عيلتك وانت معانا وفى شقتك فى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية شقة 220 م (ريسيبشي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بموقع مميز فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك شقة بموقع مميز فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية ع بعد دقائق من المطار وفندق الماسة وطريق السخنة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بتحب تكون مميز امتلك شقتك بكمبوند Town Gate فى قلب العاصمة الادارية قريب من طريق السخنة وفندق الماسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بمساحة كبيرة امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى والجامعة الروسية ومطار العاصمة ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأكبر عائد في مكان مميز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات الترفيهية في كمبوند zavani والخدمات تراك للدراجات وج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر بجوار عباس العقاد مباشرة 2نوم1ريسبشن حمام واحد فرش راقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية في ال R7 ع اجمل فيو - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية في ال R7 ع اجمل فيو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 في كمبوند zavani وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

11/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager