باقوي عروض بمدينه الشروق

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تفاصيل الإعلان
بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 100 م تراس ) موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الاوسط 👈وطريق الحريه 🎉عرض لفترة محدوده بمقدم 240,000 ج وتسهيلات حتي 40 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقه الثامنه- مدينه الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 599,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050085
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اتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة

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21/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: مستقبلك هيتغير بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عشان السعادة قرار لازم تختار شقتك فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

عشان السعادة قرار لازم تختار شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

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21/1/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة شقتك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستثمر في اي وقت ومن غير اي تفكير وشقتك 180م (4غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات - في القاهرة مصر

امتلك بالعاصمة واسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتسهر كل يوم في احلي مطاعم وكافيهات جمب شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأمتلاكك شقة في كمبوند green .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عيش في عالم الترفيه وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش في عالم الترفيه وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات نادي رياضي ومطاعم وكافيهات وجي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

21/1/2020
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