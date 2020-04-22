باقل مقدم هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: باقل مقدم هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شقتك باقل مقدم فى العاصمة الادارية 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية ونادى رياضى باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وباقل مقدم هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/4/2020
رقم الإعلان: 2058363
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع - في القاهرة مصر

شقة للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع الدور 11 سعر 230 الف جنيه شامل عداد كهرباء و عداد مياه و اسانسير شغال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

230 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: الحق عرض ابريل وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق عرض ابريل وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة والحق عرض شهر ابريل واستمتع بأحلي الخدمات جمب شقتك من مطاعم وكاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة الجديدة واستمتع بالخصم الكبير - في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الجديدة واستمتع بالخصم الكبير

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن وسط الهدوء والجاذبية وبالخصم الكبير واستمتع بالعرض وشقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

85,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شقة تمليك تعالى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

بتدور ع شقة تمليك تعالى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك تمليك وقريبة من مطار العاصمة فى تاون جيت 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: عيش حياة جديدة وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

عيش حياة جديدة وامتلك شقتك فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

حياة جديدة هتعيشها وهتمتلك شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية وبview مميز ع البحير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: اسكن مع عيلتك بافضل نظام سداد فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اسكن مع عيلتك بافضل نظام سداد فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

مع عيلتك هتعيش فى شقتك فى العاصمة الادارية قريب من ارض المعارض وحى السفارات وهتستمتع بكل خدماتك مولا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

22/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: باجمل منظر ع لاند السكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باجمل منظر ع لاند السكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استمتع باجمل لاند سكيب وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الطبية وطريق السخنة وكل الخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة بالخصم الكبير والمقدم الصغير - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة بالخصم الكبير والمقدم الصغير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالخصم الكبير والمقدم الصغير وشقتك بالقرب من جامع الفتاح ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

299,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: بجوار البرلمان المصري امتلك شقتك واستمتع بالخصم - في القاهرة مصر

بجوار البرلمان المصري امتلك شقتك واستمتع بالخصم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك الجديدة بجوار البرلمان المصري وبالقرب من الحي الحكومي وحي السفارات والحق عرض ابريل والخصم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

352,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: شقه لقطه 220 م في كمبوند ريفان تشطيب فندقي وقسط علي 8 سنوات مقدم 10% - في القاهرة مصر

شقه لقطه 220 م في كمبوند ريفان تشطيب فندقي وقسط علي 8 سنوات مقدم 10%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استلم شقتك متشطبه بالكامل بالتكيفات تشطيب فندقي فاخر مع ضمان ايجاري عائد ايجاري 10 الاف جنيه في الشه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

374,000 جنيه

21/4/2020
صورة الاعلان: شقة 283 متر للبيع في كمبوند زافاني فيو النهر الاخصر بمقدم 125 الف - في القاهرة مصر

شقة 283 متر للبيع في كمبوند زافاني فيو النهر الاخصر بمقدم 125 الف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بجوار النهر الاخضر مساحه 283 م بمقدم 125 الف وتقسيط علي 7 سنوات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

21/4/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 283 م بالعاصمه الاداريه بالتقسيط بجوار القصر الجمهوري - في القاهرة مصر

شقه للبيع 283 م بالعاصمه الاداريه بالتقسيط بجوار القصر الجمهوري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بجوار النهر الاخضر مساحه 283 م بمقدم 125 الف وتقسيط علي 7 سنوات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

21/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في كمبوند زافاني في اميز موقع منطقه R7 باقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في كمبوند زافاني في اميز موقع منطقه R7 باقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه بنت هاوس للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بمساحة 366 م كمبوند ZAVANI بجوار حي السفارات بافضل سعر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

21/4/2020
صورة الاعلان: بنت هاوس 366 م لقطه في العاصمة الاداريه بمقدم 175 الف امام حي السفارت - في القاهرة مصر

بنت هاوس 366 م لقطه في العاصمة الاداريه بمقدم 175 الف امام حي السفارت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك الان شقه بالعاصمه الاداريه الجديده بمنطقه R7 بجوار النهر الاخضر وامام حي السفارات بمقدم 5%(125.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

21/4/2020
صورة الاعلان: استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي 8 سنوات - في القاهرة مصر

استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي 8 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بحجز وحدتك فى اول مشروع شقق فندقية بالعاصمة الادارية الجديدة ( Rivan ) ارقى حى سكنى بالعاصمة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

21/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager