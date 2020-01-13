باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% وبالتقسيط علي 7سنين امتلك شاليهك علي بحر الس

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل في اجدد القري في الكيلو 75 الساحل الشمالي واستمتع بحياتك علي بحر الساحل 30 دقيقة من اسكندرية و30 دقيقة من مارينا قريب من اي مكان تحب بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7 سنين مساحات تبدا من 60م للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|54,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048878
120,000 جنيه
57,000 جنيه
54,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
120,000 جنيه
57,000 جنيه
1,111 جنيه
11,111 جنيه
1,000 جنيه
54,000 جنيه
54,000 جنيه
54,000 جنيه
120,000 جنيه
150,000 جنيه
120,000 جنيه
150,000 جنيه