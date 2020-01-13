باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% وبالتقسيط علي 7سنين امتلك شاليهك علي بحر الس

هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل في اجدد القري في الكيلو 75 الساحل الشمالي واستمتع بحياتك علي بحر الساحل 30 دقيقة من اسكندرية و30 دقيقة من مارينا قريب من اي مكان تحب بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7 سنين مساحات تبدا من 60م للتفاصيل كلمنا 01211411556