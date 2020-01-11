باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

في الكيلو 75 في طريق اسكندرية مطروح هتمتلك شاليهك وعيش في الجولد سكوير 30 دقيقة من اسكندرية و30 دقيقة من مطروح في احلي القري في لساحل الشمالي باقل مقدم 5% هتمتلك شاليهك في اجدد القري في الكيلو 75 مساحات تبدا من 60 م للتفاصيل كلمنا 01211411556