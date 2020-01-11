باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)
|في الكيلو 75 في طريق اسكندرية مطروح هتمتلك شاليهك وعيش في الجولد سكوير 30 دقيقة من اسكندرية و30 دقيقة من مطروح في احلي القري في لساحل الشمالي باقل مقدم 5% هتمتلك شاليهك في اجدد القري في الكيلو 75 مساحات تبدا من 60 م للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|54,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048550
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