باقل مقدم امتلك مكتبك فى Paris Mall

(للبيع)
|باقل مقدم امتلك مكتيك فى باريس مول تشطيب كامل وبالتكيفيات 40م بالقرب من منطقة المطاعم والكافيهات وبواجهه بانورامية مميز ع اطول برج فى افريقيا وبرج ايفيل كل ده فى باريس مول بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050557
64,000 جنيه
176,000 جنيه
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160,000 جنيه