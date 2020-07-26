باقل مقدم امتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بمقدم بسيط جدا هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية قريب من منطقة البنوك وحى الوزارات والحى الحكومى وكمان افضل خدمات مجمع سينمات و Kids area وقاعات إحتفالات وخدمات اكتر مميزة كلها عندنا فى اميز مول بالعاصمة الادارية يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باقل مقدم فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|149,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063866
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