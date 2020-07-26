باقل مقدم امتلك محلك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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بمقدم بسيط جدا هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية قريب من منطقة البنوك وحى الوزارات والحى الحكومى وكمان افضل خدمات مجمع سينمات و Kids area وقاعات إحتفالات وخدمات اكتر مميزة كلها عندنا فى اميز مول بالعاصمة الادارية يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باقل مقدم فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 149,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063866
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