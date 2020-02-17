باقل مقدم امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية قريبة لكل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وع بعد دقائق من مطار العاصمة وحى السفارات شقتك 150م تشطيب كامل (ريسبشن +3 غرف نوم +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدمم واطول فترة سداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واحصل ع شقتك باقل مقدم فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053162
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