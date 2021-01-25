باقل مقدم امتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى (غرفة + حمام + ريسبشن + مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ب83 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 و امتلك شاليهك وسط خدماتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|83,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081094
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