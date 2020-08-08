باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليه دور تانى بروف باجمل view للبحر فى بالم بيتش السخنة وخد الفرش هدية شاليهك تشطيب سوبر لوكس (غرفة نوم +ريسبشن +ممطبخ امريكان +حمام ) واستمتع بكل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة وافخم المطاعم والكافيهات كل ده واكتر باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باقل مقدم فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|97,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064535
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