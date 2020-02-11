باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

(للبيع)
|8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا في الشرق الاوسط وفي مصر بعد 15 سنة من التطوير العقاري في السوق الامريكي للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052452
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