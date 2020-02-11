باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

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تفاصيل الإعلان
8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا في الشرق الاوسط وفي مصر بعد 15 سنة من التطوير العقاري في السوق الامريكي للتفاصيل كلمنا 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052452
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صورة الاعلان: باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال - في العين السخنة مصر

باقل قسط في مصر واقل مقدم هتمتلك شاليهك في اقرب قري السخنة علي جبل الجلال

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

8000 الف شهريا هتقسط شاليهك وباقل مقدم 34500 عرض مميز لشركتنا بنقدموا ليك علشان تشاركنا اول مشارعنا.
القسم: 

1,200,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع بالرووف - في العين السخنة مصر

شالية للبيع بالرووف

(للبيع)

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فرصه رائعه . شاليه بالروف للبيع مرحله اولى استلام فورى صف اول يرى البحر قريه بلومار السخنه مساحه .
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1,650,000 جنيه

26/1/2020
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شاليه بحديقة قريب من البحر فى السخنة

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امتلك شاليه قريب من البحر فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل حديقة وسط خدماتك مطاعم ومارينا للصيد و.
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196,000 جنيه

26/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف بس عيش علي اقرب بحر ليك 60 دقيقة من بيتك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 140 الف جنية بس وبالتقسيط علي 9 سنين و60 دقيقة من شغلك ليه .
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140,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين - في العين السخنة مصر

امتلك في المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

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هتمتلك في المونت جلالة احلي قري السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين واستمتع بحياتك علي البحر من .
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1,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين - في العين السخنة مصر

استلم وعيش علي بحر السخنة بمقدم 190 الف وبالتقسيط علي 9سنين

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

في اجمل مناخ في السخنة في منطقة طواحين الهوا قريتنا اتصممت علي احلي فيو بحر واحلي خدمات شاطئية في ا.
القسم: 

190,000 جنيه

13/1/2020
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صورة الاعلان: علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن - في العين السخنة مصر

علشان تعيش انت وولادك في السخنة امتلك في ازها بمقدم 5% وبالتقسيط علي 10 سن

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

ازها سهلت عليك الحياة في السخنة علشان تعيش انت واولادك في السخنة امتلك شاليهك في ازها السخنة واستمت.
القسم: 

100,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: فى لاسيرينا بالم بيتش هترجع طاقتك الايجابية كل ويك اند - في العين السخنة مصر

فى لاسيرينا بالم بيتش هترجع طاقتك الايجابية كل ويك اند

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

كل ويد اند رجع طاقتك الايجابية وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م ( 2 غرفة +2 حمام +ريسبشن +مطب.
القسم: 

157,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: عيش بشكل مختلف وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

عيش بشكل مختلف وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش بشكل مختلف فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليهك 100م (غرفتين + حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بروف خا.
القسم: 

192,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

الخيال اصبح حقيقة فى لاسيرينا بالم بيتش امتلك شاليه بالقرب من مطاعم وكافيهات تشطيب سوبر لوكس 115م (2.
القسم: 

155,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في العين السخنة مصر

الحياة اللى بتحلم بيها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش الحياة اللى بتحلم بيها وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش على اجمل بحر تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غ.
القسم: 

196,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في العين السخنة مصر

استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

دلوقتى هتقدر تستمتع بسحر الطبيعة بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة ن.
القسم: 

183,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك في احلي واجمل قري السخنة واللي متصممة علي استيلات اوربيا وخدمات مميزة من نادي لتسلق الجبال و.
القسم: 

1,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

استلام فوري و اهرب من البرد القاهرة وامتلك شاليهك في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك استلام فوري في قريتنا في السخنة 190 الف مقدم وبالتقسيط علي 9 سنين واستمتع بحياتك علي .
القسم: 

190,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة - في العين السخنة مصر

بمقدم 140 الف فقط هتستمتع بالراحة في قريتنا في السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتمتلك شاليهك بمقدم 140 الف فقط وتستمتع بحياتك في قريتنا في السخنة باجمل واحلي التصميمات وباطول فتر.
القسم: 

140,000 جنيه

11/1/2020
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