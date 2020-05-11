باقل سعر هتمتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)
|دلوقتى عندنا فى راس سدر هتمتلك شاليه باقل سعر فى راس سدر قريب من اكوا بارك ومطاعم ومارينا للصيد وملاعب شاليه 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل سعر وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه باقل سعر فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059301
212,000 جنيه
62,000 جنيه
70,000 جنيه
75,000 جنيه
56,000 جنيه
69,000 جنيه
70,000 جنيه
80,000 جنيه