باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|بسعر متر قليل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من جامعة الروسية و فندق الماسة شقة 220 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ع احلى فيو للمساحات الخضراء ) قريب من حمامات سباحة وع فيو للمساحات الخضراء بمقدم 209 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|209,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083312
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