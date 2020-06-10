باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة فى كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى العاصمة الادارية 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى السفارات وحى الدبلوماسى واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومول تجارى باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر متر قليل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060560
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