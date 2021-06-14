باقل سعر للمتر امتلك شقتك بقلب العاصمة الادارية

بسعر متر مميز هتمتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية باطلالة مميزة ع المساحات الخضراء و قريب من كل الخدمات اللى هتحتاجها شقة 180 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن + 3 حمام +مطبخ +تراس بفيو روعة ) مع ارقى الخدمات زى club house و حمامات سباحة وسبا وجيم ومول تجارى به افخم المطاعم والكافيهات و خدمات تانية كتير كلها جمب شقتك فى كمبوند الموندو بقلب العاصمة الادارية ب125 الف والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا واتس او فون وعيش حياة راقية ف كمبوند راقى بالعاصمة