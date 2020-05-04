باقل الاسعار امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|بسعر قليل امتلك شاليه فى بالم بيتش السخن 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة باطول فترة سداد بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شلبيهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|138,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058889
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