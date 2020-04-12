باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة

بالتقسيط المريح وبدون فوائد امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات واكوا بارك بالتقسيط المريح من غير فوائد كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شاليهك من غير فوائد فى لاسيرينا بالم بيتش