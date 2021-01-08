باقساط تصل الي 72 شهر امتلك شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)
|قسط براحتك وبدون فوايد وامتلك شاليهك بروف في بالم بيتش مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) قريب من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد بمقدم 143الف بس وتحجز وحدتك قبل اي حد كلمنا دلوقتي ع فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079091
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