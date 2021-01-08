باقساط تصل الي 72 شهر امتلك شاليهك بالسخنة

قسط براحتك وبدون فوايد وامتلك شاليهك بروف في بالم بيتش مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) قريب من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد بمقدم 143الف بس وتحجز وحدتك قبل اي حد كلمنا دلوقتي ع فون او واتس 01013937774