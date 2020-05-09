باقساط تصل الى 84 شهر امتلك شاليه بروف فى السخنة

(للتقسيط)
|شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف 100 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك باقساط تصل الى 84 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060301
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