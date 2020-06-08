باقساط تصل الى 120 شهر امتلك مكانك فى ماسة مول

(للبيع)
|يلا تعالى استثمر فى الماسة مول و امتلك محلك تشطيب رخام + محارة بمساحات تبدأ من 26 م بموقع مميز جدا امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الدبلوماسى والحى الحكومى والنهر الاخضر باقساط تصل الى 120 شهر بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى اضخم مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060437
90,000 جنيه
120,000 جنيه
599,000 جنيه
20,000 جنيه
130,000 جنيه
150,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
-1 جنيه
643,000 جنيه
847,000 جنيه
656,000 جنيه
901,000 جنيه
599,000 جنيه
496,000 جنيه