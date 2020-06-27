باقساط تصل الى 120 شهر امتلك محلك فى لافييت مول

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية امام محطة المونوريل المركزية وقريب من دار الاوبرا وحى الوزارات بمساحات متنوعة اختار اللى يناسبك باطول فترة سداد تصل الى 120 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية