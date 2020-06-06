باقساط تصل الى 108 شهر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شاليهك 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس باقساط تصل الى 108 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وقسط براحتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|452,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060302
458,000 جنيه
165,000 جنيه
174,000 جنيه
476,000 جنيه
154,000 جنيه
161,000 جنيه
167,000 جنيه
323,000 جنيه
11,000 جنيه
77,000 جنيه
91,000 جنيه
112,000 جنيه
234,000 جنيه
151,000 جنيه
168,000 جنيه