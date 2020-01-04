باقساط تصل الى 10 سنين هتمتلك محلك فى باريس مول

امتلك محلك باكبر مول فى العاصمة الادارية 34 م تشطيب رخام +محارة واستمتع باكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING وغابات أستوائية أعلى المول و بأنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي كل ده واكتر باقل مقدم وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية