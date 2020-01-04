باقساط تصل الى 10 سنين هتمتلك محلك فى باريس مول

(للبيع)
|امتلك محلك باكبر مول فى العاصمة الادارية 34 م تشطيب رخام +محارة واستمتع باكبر مساحة تزحلق على الجليد SKATING وغابات أستوائية أعلى المول و بأنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي كل ده واكتر باقل مقدم وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047665
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