باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
باقات مجانية و مخفضة لتصميم موقعك مع افضل شركة تصميم مواقع في السعودية لا تضيع وقتك و اموالك فى شركات تصميم مواقع سعودية لا تفهم طلبك . ولا تبحث عن شركات تصميم واستضافة مواقع بدون ان تعرف كيف تختار افضلهم . هل انت جاهز بفكرة لتصميم موقعك الالكترونى ؟ هل تخاف أن تدفع اموالك ولا تجد ما تبحث عنه ؟ هل تريد دعم فنى 24 ساعة متواصل معك بجميع الوسائل المتاحة ؟ هل تريد ان تشاهد موقعك و تجربة قبل أن تدفع اى مبالغ ؟ لا تبحث عن اسعار تصميم المواقع في السعودية قبل أن تشاهد سابقة اعمال الشركات و تعرف اذا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohamed Mohsen
التليفون: 01005064264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062461
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام

(للبيع)

افضل شاشات تفاعلية لعام 2020 تساعدك في العديد من المهام إن من أقوى النقاط التي تتفوق فيها الشاشات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

تصاميم معمارية بأفضل جودة وأقل الأسعار

(طلب عمل)

أنا مهندس معماري . خبرة في مجال الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية وبأفضل جودة وأقل الأسعار أبحث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسبين

مطلوب محاسبين

(فرصة عمل)

-تطبيق النظام المحاسبي الموضوع للشركة سواء كان موضوع من قبل صاحب .العمل أو المحاسب نفسه ويجب تطبيقه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: كول سنتر

كول سنتر

(فرصة عمل)

-استقبال جميع الاستعلامات والشكاوى الواردة من العملاء وسرعة الاستجابة لها -التعامل الجيد مع المستع.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء

شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء

(للبيع)

شاحنة مرسيدس بحالة ممتازة لن تكلفك ريال إضافي بعد الشراء رقم العرض هو 620144 شاحنه مرسيدس اكتروس 184.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

7/7/2020
صورة الاعلان: مدخل البيانات

مدخل البيانات

(طلب عمل)

طباعة ممتازه وحفظ البيانات والارشفه.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

7/7/2020
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صورة الاعلان: زيت زيتون الجوف

زيت زيتون الجوف

(للبيع)

زيت زيتون الجوف عضوي من افضل واجود مزارع الجوف درجه الحموضه لاتتجاوز 0.5٪.
العنوان:

الجوف - السعودية
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب مسؤول شؤون موظفين

مطلوب مسؤول شؤون موظفين

(فرصة عمل)

-النظر في طلبات التوظيف المقدمة من الأقسام ونشر الإعلان ومتابعة الإعلان حتى التوظيف من مقابلات وخلا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/7/2020
صورة الاعلان: كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر

كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر

(للبيع)

كل ما تبحث عنه في برادك ستجده لدينا وأكثر عرض لبراد هولندي بورق بحالة مميزة وأبعاد ممتازة للبيع بجدة.
العنوان:

جازان - السعودية

1 ريال

5/7/2020
صورة الاعلان: مطلوب سائقين فورك لفت ودينات وشاحنات

مطلوب سائقين فورك لفت ودينات وشاحنات

(فرصة عمل)

مطلوب سائقين فورك لفت وكذلك سائقين دينات وسائقين شاحنات.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,500 ريال

5/7/2020
صورة الاعلان: معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

معلمات للتأسيس والمتابعة وصعوبات التعلم في جميع أنحاء المملكة

(فرصة عمل)

معلمات تأسيس ومتابعة وشرح الدروس وتحفيظ القرآن بالتجويد وتعليم القراءة والكتابة بالطريقة النورانية و.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

4/7/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

(للبيع)

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

3/7/2020
صورة الاعلان: قاعه الكاميليا للافراح والموتمرات

قاعه الكاميليا للافراح والموتمرات

(للإيجار)

الفرحه عليك والباقي علينا عروض قاعة الكاميليا ل50 شخص بوفيه لعدد 50 شخص معجنات - حلا شاي -قهوه.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

2/7/2020
صورة الاعلان: تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وغ

تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل وغ

(للبيع)

.تتبع الشاحنات وحساسات الوزن لاستخراج كروت التشغيل المعتمدة من هيئة النقل ووزارة النقل شركة المتكا.
القسم: 

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله للبيع بسعر تنافسي شاحنه موديل 2012 مرسيدس اكتروس 1845 mp4 الجير بوكس : ثنائي.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

29/6/2020
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