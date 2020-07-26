بافضل خدمات امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|عيش وسط افضل خدمات بكمبوند Town Gate وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بفيو رائع ع لاند سكيب وحمامات السباحة وع بعد دقائق من الحى الدبلوماسى شقتك 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بخصم كبير ع الكاش و بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063860
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