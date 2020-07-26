بافضل خدمات امتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بافضل خدمات امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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عيش وسط افضل خدمات بكمبوند Town Gate وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بفيو رائع ع لاند سكيب وحمامات السباحة وع بعد دقائق من الحى الدبلوماسى شقتك 150م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بخصم كبير ع الكاش و بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل خدمات فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063860
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دوبلكس مساحة 243 م باللوتس الجديده بسعر متر 6600 فقط - في القاهرة مصر

دوبلكس مساحة 243 م باللوتس الجديده بسعر متر 6600 فقط

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دوبلكس للبيع 243 م أرضي +بيزمنت في اللوتس الجديدة .قلب التجمع الخامس ارضي 149 م 3 غرف و2حمام ومطبخ.
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6,600 جنيه

26/7/2020
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26/7/2020
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26/7/2020
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26/7/2020
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في اللوتس الجديدة بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في اللوتس الجديدة بالتجمع الخامس

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11,762 جنيه

26/7/2020
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- في القاهرة مصر

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26/7/2020
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26/7/2020
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26/7/2020
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شقة للبيع في بيت الوطن بالتجمع | الاقرب للعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

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11,762 جنيه

26/7/2020
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شقة مساحة 174 بمشروع بيت الوطن التجمع الخامس | سعر متر مغري

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: أقل سعر للمتر 6600 جنيه للمتر في التجمع | دوبلكس باللوتس الجديدة - في القاهرة مصر

أقل سعر للمتر 6600 جنيه للمتر في التجمع | دوبلكس باللوتس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع باللوتس الجديدة مساحة 243م أرضي +بيزمنت في اميز مواقع التجمع الخامس أمام الجامعة الامري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: بخصم كبير امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

بخصم كبير امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

باكبر الخصومات امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت باميز مواقع العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

385,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من الجامعة الروسية امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

ع بعد دقائق من الجامعة الروسية امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الجديدة ع بعد دقائق من الجامعة الروسية وكل الخدمات اللى ممكن تحتاجها مطاعم وكافيهات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك ع ذوقك فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ع ذوقك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى قلب العاصمة الادارية امتلك شقتك ع ذوقك وبتصميم متميز ع اجمل فيو للمناظر الطبيعية وقريب لكل الخدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

429,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الاختلاف تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

بتدور ع الاختلاف تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتدور ع الاختلاف والتميز تعالى امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى وارض المعارض ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

357,000 جنيه

26/7/2020
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