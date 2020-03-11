بافضل انظمة سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من المستشفيات ومدارس وجامعات انترناشونال ونادى رياضى ومطاعم ومولات شقتك 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) بافضل نظام سداد وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بافضل نظام سداد بدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055758
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