(للبيع)
|بافضل اماكن ال 2000 قطعه بالتوسعات الشماليه شقه علي المنقله ودبل فيس بارخص سعر في المنقله 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن 3 قطع + ومطبخ مساحه 165م مطلوب 4500 تقسيط علي 3 سنوات استلام خلال سنه مقدم 30% للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|مسلسل 6 قرعه 2017- التوسعات الشمالية
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070508
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