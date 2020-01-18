باطول فترة سداد وبدون فوائد هتمتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|بدون فوائد هتمتلك شقتك فى Town Gate بنظام السداد المناسب ليك ولامكانياتك شقتك 155م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) قريب من مولات تجارية وحمامات سباحة ومستشفيات والجامعة الروسية وع اطلالة رائعة ع النهر الاخضر والبحيرات الصناعية كل ده باطول فترة سداد وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049524
174,000 جنيه
198,000 جنيه
231,000 جنيه
242,000 جنيه
236,000 جنيه
321,000 جنيه
221,000 جنيه
245,000 جنيه
273,000 جنيه
301,000 جنيه
180,000 جنيه
165,000 جنيه
212,000 جنيه
238,000 جنيه
276,000 جنيه