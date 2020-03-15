باطول فترة سداد امتلك شاليهك فى راس سدر

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صورة الاعلان: باطول فترة سداد امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك فى راس سدر باطول فترة سداد وخلى خدماتك حواليك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة شاليهك 130م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 253,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056018
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11/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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8/3/2020
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8/3/2020
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7/3/2020
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7/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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7/3/2020
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