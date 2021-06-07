باطلالة مميزة ع لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

باجمل فيو ع لاند سكيب امتلك شقة فى كمبوند il mondo بمنطقة الR7 وقريبة من حى السفارات و مطار العاصمة شقتك 177 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) ب123 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية