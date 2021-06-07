باطلالة مميزة ع لاند سكيب امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|باجمل فيو ع لاند سكيب امتلك شقة فى كمبوند il mondo بمنطقة الR7 وقريبة من حى السفارات و مطار العاصمة شقتك 177 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +تراس ) ب123 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|123,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096276
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