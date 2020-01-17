باطلالة ع النافورة الراقصة امتلك مكتبك فى Paris Mall

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تفاصيل الإعلان
امتلك مكتبك فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الرياضية ومنطقة المال والاعمال وباطلالة مميزة ع التافورة الراقصة 39م متشطب بالكامل وبالتكيفيات بانظمة سداد مختلفة وباقساط طويلة المدى بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك فى اكبر مول فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 312,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049373
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18/12/2019
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع في باريس ايست مقدم 20% واول قسط بعد الاستلام - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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16/12/2019
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سهل جدا انك تمتلك مقرك الادارى فى اكبر مول بالعاصمة الادارية

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من السهل انك تمتلك مشروعك الادارى فى Paris Mall بمساحة 35م تشطيب كامل وبالتكيفيات بالقرب من اكبر مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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15/12/2019
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بتسهيلات فى السداد تصل الى 10 سنين امتلك وحدتك الادارية فى Paris Mall

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امتلك وحدتك الادارية فى العاصمة الادارية 39 م تشطيب كامل وبالتكيفيات واستمتع بكل خدمات المول المميزة.
العنوان:

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القسم: 

351,000 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: علشان دايما اختيارك سليم بعد التفكير الكتير هيكون اختيارك معانا ف Paris Mal - في القاهرة مصر

علشان دايما اختيارك سليم بعد التفكير الكتير هيكون اختيارك معانا ف Paris Mal

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القسم: 

369,000 جنيه

14/12/2019
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