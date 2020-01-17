باطلالة ع النافورة الراقصة امتلك مكتبك فى Paris Mall

(للتقسيط)
|امتلك مكتبك فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الرياضية ومنطقة المال والاعمال وباطلالة مميزة ع التافورة الراقصة 39م متشطب بالكامل وبالتكيفيات بانظمة سداد مختلفة وباقساط طويلة المدى بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك مكتبك فى اكبر مول فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049373
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