باطلالة ع البحر امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى

بفيو خيالى ع البحر امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات االلى بتحبها انت واولادك اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات و خدمات تانية كتير كلها قريبة من شاليهك 85 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس عشان تستمتع باجمل اطلالة ع البحر و اجمل شاطئ رملى ب193 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك باطلالة كاملة ع البحر فى الساحل الشمالى