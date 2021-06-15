باطلالة ع البحر امتلك شاليهك فى الساحل الشمالى

(للبيع)
|بفيو خيالى ع البحر امتلك شاليهك فى سى فيو الساحل الشمالى قريب من كل الخدمات االلى بتحبها انت واولادك اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات و خدمات تانية كتير كلها قريبة من شاليهك 85 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس عشان تستمتع باجمل اطلالة ع البحر و اجمل شاطئ رملى ب193 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك باطلالة كاملة ع البحر فى الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سى فيو- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097115
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