باطلالة ع اجمل المساحات الخضراء و نافورة المياة امتلك شقتك فى صن كابيتال

(للبيع)
|باطلالة ع اجمل المساحات الخضراء امتلك شقتك فى صن كابيتال 159م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باجمل فيو لنافورة المياة وخليك قريب من مطار سفنكس ومدينة الانتاج الاعلامى ومول مصر وادفع مقدم بسيط وقسط براحتك بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الجمال فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|202,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053310
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