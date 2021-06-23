باص 33 راكب للرحلات اليوميه بالسائق القاهره

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: باص 33 راكب للرحلات اليوميه بالسائق القاهره - في القاهرة مصر

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ايجار باص 33 راكب شرم الشيخ لتوصيلات ذهاب وعودة من عمار ليموزين 01119108231 تاجير اتوبيس 33 فرد للايجار لرحلات السياحية والترفيهية لرحلات الذهاب الوعودة الي شرم الشيخ والغردقة بسعر مناسب 01119108231 لذلك تأجير باصات 33 فرد سياحي 2021 لرحلات سياحية امنة وبسعر مميز ويعتبر اقل سعر في السوق المصري نحن دائما نسعي للحلول بالتالي في اسعارنا كي تتناسب مع جميع عملائنا 01099552706 ، السعر الانسب لك في تاجير تويوتا كوستر من عمار ليموزين 01099552706 لذلك استئجار باص 2020 ايجار تويوتا شيفورليه 33 فرد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار ليموزين
التليفون: 01119108231

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العنوان: 4 عباس العقاد المنطقه الاولي- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/6/2021
رقم الإعلان: 2097762
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