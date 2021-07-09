باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

(للإيجار)
|اتوبيس مرسيدس 600 (50 راكب ) 2020 لعمل رحلات سياحية بخصومات يوميه باسعار تنافسيه جداا ايجار اتوبيسات سياحية 50 راكب لجميع الاماكن السياحيه في مصر خصم خاص علي رحلات التي بيها مبيت لعدة ايام ، بالتالي شركة تورست دائما تقوم بتوفير لعملائها افضل خدمات وأفضل أسعار ، ودقه في المواعيد، نحن هنا دائما لخدمتك وتوفير الراحة خلال رحلتك وللاستمتاع باكبر وقت ممكن من رحلتك وتوفير وقت ومجهود في الرحلة للحجز اونلاين | 01119108231 للتواصل و الاستفسار | 01002733163
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار ليموزين
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|4 عباس العقاد المنطقه الاولي- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099475
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