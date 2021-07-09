باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

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تفاصيل الإعلان
اتوبيس مرسيدس 600 (50 راكب ) 2020 لعمل رحلات سياحية بخصومات يوميه باسعار تنافسيه جداا ايجار اتوبيسات سياحية 50 راكب لجميع الاماكن السياحيه في مصر خصم خاص علي رحلات التي بيها مبيت لعدة ايام ، بالتالي شركة تورست دائما تقوم بتوفير لعملائها افضل خدمات وأفضل أسعار ، ودقه في المواعيد، نحن هنا دائما لخدمتك وتوفير الراحة خلال رحلتك وللاستمتاع باكبر وقت ممكن من رحلتك وتوفير وقت ومجهود في الرحلة للحجز اونلاين | 01119108231 للتواصل و الاستفسار | 01002733163
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار ليموزين
التليفون: 01119108231

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 عباس العقاد المنطقه الاولي- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/7/2021
رقم الإعلان: 2099475
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23/6/2021
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22/6/2021
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24/5/2021
صورة الاعلان: شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة - في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة العاصمة لديكورات تطلب مكروباص للايجار بدون سائق للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بعقو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكى للعمل فى شركة العاصمة لديكورات بمدينة نصر بدون سائق

(مطلوب للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

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24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركة العاصمة لديكورات في مدينة نصر والتعاقد سنة أو أكثر والسيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: سيارة للايجار - في القاهرة مصر

سيارة للايجار

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العنوان:

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القسم: 

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27/4/2021
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