باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

(للإيجار)
|تورست باص للنقل السياحي ايجار مرسيدس 500/600 موديلات 2020/2021،باصات 50 فرد، للرحلات الكبيرة داخل القاهرة وخارجها.باسعار مناسبة للجميع، وعروض للافراد والشركات وخصومات كمان في المناسبات،خلال شهور الصيف والاجازات. الاتصال 01119108231
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار ليموزين
|التليفون:
|01119108231
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|العنوان:
|4 عباس العقاد المنطقه الاولي- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097765
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