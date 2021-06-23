باص 2021 50 راكب الي جميع المناطق السياحيه

تورست باص للنقل السياحي ايجار مرسيدس 500/600 موديلات 2020/2021،باصات 50 فرد، للرحلات الكبيرة داخل القاهرة وخارجها.باسعار مناسبة للجميع، وعروض للافراد والشركات وخصومات كمان في المناسبات،خلال شهور الصيف والاجازات. الاتصال 01119108231