باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه

(For Rent)
|تمتع برحلات اليوم الواجد واستمتع برؤيه العديد من الاماكن السياحيه – مصر مليئه بالعديد من الاماكن السياحيه ( الاهرامات – برج القاهرة – المتاحف – البزارات – دريم بارك – اكوا بارك – حديقه الحيوان – الاسكندريه – العين السخنه ) للحجز والاستعلام:01119920103 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|mariam
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239948
1,000 Pound
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