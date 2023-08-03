باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه

تمتع برحلات اليوم الواجد واستمتع برؤيه العديد من الاماكن السياحيه – مصر مليئه بالعديد من الاماكن السياحيه ( الاهرامات – برج القاهرة – المتاحف – البزارات – دريم بارك – اكوا بارك – حديقه الحيوان – الاسكندريه – العين السخنه ) للحجز والاستعلام:01119920103 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /