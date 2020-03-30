(فرصة عمل)
|باص بوي ) مساعد ويتر ( – بفنادق ومنتجعات سياحية – السن من 19 : 28 سنة – لا يقبل الطلاب – المتقدم يجب ان يكون حاصل علي موقف نهائي من التجنيد وليس مؤقت – مؤهل متوسط – دوام كلي – تامين صحي – تامين اجتماعي – زيادة سنوية مرتين في السنة - 23 يوم عمل و 7 أيام إجازة - راتب 3000 ج – إقامة كاملة بسكن و 3وجبات ومواصلات ) بأماكن : شرم الشيخ – الغردقة – العين السخنة ( - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ( أستلام العمل خلال 3 أ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057068
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
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200 ريال
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1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال
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